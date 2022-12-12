США решили пригласить РФ на форум АТЭС в 2023 году
США пригласят Россию на форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в Сан-Франциско в 2023 году, пишет Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея.
«Как «хорошие распорядители АТЭС» Соединенные Штаты пригласят Россию, которая является членом блока», — цитирует его «Газета.Ru».
Однако Мюррей не уточнил, ожидается ли визит президента РФ Владимира Путина.
В 2022-м саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября в таиландском Бангкоке. 16–18 ноября прошли встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От российской стороны в них приняли участие заместитель главы МИД России Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.
Всего в форуме участвовала 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, РФ и Вьетнам.
По итогам мероприятия участники форума приняли министерскую декларацию с учетом позиции Москвы и без конкретной оценки по поводу конфликта на Украине. По словам Ильичева, представители G7 — США, Япония и Канада — активно выступали за упоминание ситуации на Украине в декларации, однако не смогли этого добиться.