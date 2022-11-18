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Министерскую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции России

Минэкономразвития: министерскую декларацию АТЭС приняли в компромиссном виде с учетом позиции России
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Декларация министров иностранных дел и министров торговли стран АТЭС принята с учетом позиции России без конкретной оценки по поводу конфликта на Украине. Об этом 18 ноября заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

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«Министерская декларация АТЭС принята в компромиссном виде и с учетом позиции России, делегации которой удалось не допустить включения в документ откровенно конфронтационных формулировок», — сказал он на полях саммита.

По словам Ильичева, представители G7 — США, Япония и Канада — активно выступали за упоминание ситуации на Украине в декларации, однако добиться этого не удалось.

Кроме того, в документе упомянута озабоченность России ограничениями в торговле, вызванными «политическим контекстом».

Также часть текста, добавляет Ильичев, посвящена возвращению деятельности специального Органа по разрешению споров, вопросам по климату, инвестициям и ESG-повестке (экологическое, социальное и корпоративное управление).

«АТЭС — экономическая структура, которая не занимается политической повесткой. Тем более с точки зрения регионального охвата — вопрос явно не по линии АТЭС»,— резюмировал замминистра.

Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Бангкоке, столице Таиланда. До этого, с 16 по 18 ноября, состоялись встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От России в них участвовал замглавы МИД РФ Александр Панкин и Владимир Ильичев.

Делегацию РФ на саммите возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Всего в форуме принимает участие 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.

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