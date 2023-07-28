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Песков заявил о преждевременности разговоров об участии РФ в саммите АТЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 28 июля, прокомментировал в разговоре с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит Азиатско-Тихоокеанского региона в Сан-Франциско осенью этого года.

«Вряд ли это то приглашение, которое мы будем ждать <...>. Да и пока не было никаких новостей на этот счет», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что пока преждевременно об этом говорить.

«У нас еще руки до этого не дошли», — сказал Песков, отметив, что в настоящее время Россия готовится ко множеству других важных мероприятий.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на должностных лиц США, сообщила, что американские власти не намерены приглашать президента России на саммит.

Доступности перевода: о чем представители стран АТЭС договорились в Бангкоке
И почему атмосфера на форуме изменилась

Между тем в декабре прошлого года Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что Соединенные Штаты пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.

Предыдущий саммит АТЭС состоялся 18–19 ноября 2022 года в таиландском Бангкоке. В те дни прошли встречи на уровне министров иностранных дел и министров торговли. От российской стороны в них приняли участие заместитель главы МИД России Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

Всего в форуме участвовала 21 страна: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, РФ и Вьетнам.

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