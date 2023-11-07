Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тыс. человек

Выставку-форум «Россия» в Москве за первые три дня посетили почти 450 тыс. человек. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что этот показатель является рекордным. В день открытия выставки в субботу, 4 ноября, ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября на мероприятии присутствовали 123 тыс. человек, а 6 ноября — 134 тыс. человек.

Гости увидели экспозиции всех 89 регионов России, стенды и павильоны министерств, крупных российских компаний и государственных корпораций, а также посетили концерты российских исполнителей, дополняется в публикации. Кроме того, в рамках образовательной программы прошел марафон «Знание.Первые» Российского общества «Знание».

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 6 ноября сообщил, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. Он отметил, что выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта.

3 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». Он отметил, что идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране. Выставка способна пробудить интерес в человеке, побудить его больше узнать о России.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.