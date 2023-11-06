Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке-форуму «Россия»

Интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. Об этом 6 ноября заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Уже количество людей, которые приходят каждый день, в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета», — сообщил он журналистам.

Кириенко отметил, что выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта. «Всё, что показано на выставке, — это предмет гордости. Но всё то, что сегодня является предметом гордости, когда-то было чьей-то мечтой», — пояснил он.

Кроме того, Кириенко объявил, что каждый финалист конкурса «Большая перемена» приглашен на форум по поручению президента РФ Владимира Путина. Он также предложил посетить выставку и участникам конкурса «Это у нас семейное».

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.