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В РАН заявили о неверной оценке учеными мощности магнитной бури

РАН: специалисты изначально неправильно оценили мощность магнитной бури на Земле
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов. Об этом 6 ноября говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

По данным специалистов, 3 ноября выброс плазменного облака был обнаружен космическими коронографами LASCO, наблюдающими околосолнечное пространство в режиме реального времени.

«По совпадению времен событие было отождествлено с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой, уровень которой, C3.3, относится к самому низкому классу, которые хоть как-то наблюдаются с Земли. По всем признакам, выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался завтра, 6 ноября, и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», — отметили ученые.

Однако, как уточняют специалисты, облака газа прошли расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли всего за двое суток. Они ударили по магнитному полю планеты на сутки раньше и с существенно большей силой.

«Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — добавили ученые.

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Исключительно сильная магнитная буря началась на Земле примерно в 13:00 мск 5 ноября. Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября.

Ранее в понедельник синоптик Александр Ильин рассказал «Известиям», что кроваво-красное северное сияние, которое вечером 5 ноября было видно в южных регионах России, вероятно, вызвано коронарным выбросом, связанным со всплесками на Солнце.

По его словам, выбросы средней мощности едва ли могут достичь средних широт, в то время как малые коронарные выбросы можно наблюдать лишь на полюсах Земли. Эксперт считает, что речь может действительно идти об очень сильной вспышке на Солнце.

В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью. Отмечается, что аврору видели в Крыму, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

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