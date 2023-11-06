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Кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России
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Кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России

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Фото: Соцсети
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Кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью в ночь с 5 на 6 ноября. Кадрами необычного природного явления делятся пользователи в социальных сетях.

Отмечается, что сияние видели в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Причиной небесной аномалии является сильная магнитная буря, вызванная выбросами корональной массы на Солнце.

«Специалисты называют это чрезвычайно редким красным северным сиянием «Аврора», — написала газета «Вперед» Федоровского района Саратовской области в Telegram-канале.

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Ранее, 27 сентября, врач-кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал людям с заболеваниями поберечь себя во время магнитных бурь. Специалист пояснил, что определенные природные явления влияют на людей, у которых имеются кардиологические или почечные заболевания.

До этого, 14 сентября, врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая рассказала, что у здорового человека не должно быть каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе и на магнитные бури. Если же симптомы метеозависимости возникают, следует обратиться к врачу для исключения определенных заболеваний.

По ее словам, речь идет о хронических болезнях сердечно-сосудистой системы, железодефицитной анемии или латентном железодефиците, снижении функции щитовидной железы (гипотиреоз).

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