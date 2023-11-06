Эксперт рассказал о причинах возникновения кроваво-красного северного сияния

Кроваво-красное северное сияние, которое вечером 5 ноября было видно в южных регионах России, вероятно, вызвано коронарным выбросом, связанным со всплесками на Солнце. Об этом 6 ноября рассказал «Известиям» синоптик Александр Ильин.

«По фотографиям можно предположить, что это действительно результат коронарного выброса, связанного со всплесками на Солнце. Если это полярное сияние действительно связано со взрывами на поверхности Солнца, то это самый высокий класс по мощности», ― заявил собеседник.

Ильин объяснил, что выбросы средней мощности едва ли могут достичь средних широт, в то время как малые коронарные выбросы можно наблюдать лишь на полюсах Земли.

Эксперт считает, что речь может действительно идти об огромной вспышке на Солнце, если наблюдаемое сияние ― не последствие деятельности человека.

«Больше всего такие магнитные бури оказывают влияние на работоспособность радиоэлектронной техники, и то уже много десятилетий радиоэлементная база оснащена достаточно серьезной защитой. В основном такие магнитные излучения действуют на радиопередачи, которые работают в длинноволновом диапазоне, в том числе системы навигации», ― отметил Ильин.

По словам синоптика, среди ученого сообщества нет консенсуса о последствиях подобных явлений на организм человека. Согласно официально принятой точки зрения ученых, магнитная буря не оказывает влияния на людей, тем не менее другие эксперты указывают учащающиеся жалобы людей на здоровье в подобные периоды. Что касается самого Ильина, то он уверен, что больше всего от столь массивных вспышек в первую очередь страдает техническое оборудование.

В ночь с 5 на 6 ноября кроваво-красное северное сияние озарило небо над южными регионами России, а также над Уралом и Сибирью. Отмечается, что аврору видели в Крыму, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

В сентябре жители Санкт-Петербурга ночью могли наблюдать в небе северное сияние. Очевидцы выкладывали красочные кадры в соцсети.

Несколькими днями ранее жители сразу нескольких округов Московской области, в том числе Сергиева Посада, Клина и Балашихи, также могли наблюдать северное сияние. Тогда, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, причиной зрелищного явления стала магнитная буря.