Синоптики назвали причину северных сияний в Подмосковье

Метеорологи объяснили, почему жители Подмосковья могли наблюдать вечером 18 сентября северные сияния. Причиной этого явления стала магнитная буря. Об этом рассказал в соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», северные сияния из-за магнитной бури наблюдали жители и других регионов европейской части России.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером северные сияния наблюдали жители сразу нескольких округов Московской области, в том числе Сергиева Посада, Клина и Балашихи.

Ранее, 18 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение наступившей недели температура выше нормы на 2–6 градусов прогнозируется почти на всей территории России. Исключением станет лишь Дальний Восток.