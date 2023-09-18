Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую неделю

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температура выше нормы на 2–6 градусов прогнозируется почти на всей территории России в течение недели, исключением станет лишь Дальний Восток. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, на всей территории страны прогнозируется комфортная неделя.

«Температура на большей части России будет выше нормы», — говорит он.

Однако Вильфанд уточняет, что на Дальнем Востоке и в Якутии погода будет ниже нормы. В Приморском крае также ожидается понижение температуры в конце недели, но до «нормальных значений».

По прогнозам Гидрометцентра России, температура будет выше нормы на 5–6 градусов в центре европейской части, на 2 градуса на юге и Урале, на 2–4 градуса в Поволжье и Сибири.

В регионах Черноземья, например, воздух прогреется до +22…+26 градусов, Поволжья — до +22…+28 градусов, юга — до +25…+28 градусов.

Теплые одни: синоптики спрогнозировали скорое бабье лето
Сколько дней оно продлится и как эксперты рекомендуют использовать это время

Ранее, 15 сентября, синоптик Александр Шувалов предупредил о возможных небольших дождях в начале недели в Москве. Однако с четверга, по его прогнозам, в столицу придет вторая волна бабьего лета — воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023