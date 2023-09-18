Вильфанд спрогнозировал аномально теплую неделю

Температура выше нормы на 2–6 градусов прогнозируется почти на всей территории России в течение недели, исключением станет лишь Дальний Восток. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, на всей территории страны прогнозируется комфортная неделя.

«Температура на большей части России будет выше нормы», — говорит он.

Однако Вильфанд уточняет, что на Дальнем Востоке и в Якутии погода будет ниже нормы. В Приморском крае также ожидается понижение температуры в конце недели, но до «нормальных значений».

По прогнозам Гидрометцентра России, температура будет выше нормы на 5–6 градусов в центре европейской части, на 2 градуса на юге и Урале, на 2–4 градуса в Поволжье и Сибири.

В регионах Черноземья, например, воздух прогреется до +22…+26 градусов, Поволжья — до +22…+28 градусов, юга — до +25…+28 градусов.

Ранее, 15 сентября, синоптик Александр Шувалов предупредил о возможных небольших дождях в начале недели в Москве. Однако с четверга, по его прогнозам, в столицу придет вторая волна бабьего лета — воздух прогреется до +20…+22 градусов.