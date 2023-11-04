Церемония открытия выставки «Россия» на ВДНХ началась с танцевального флешмоба

Церемония открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ началась 4 ноября с масштабного танцевального флешмоба. Он прошел на десяти площадках.

Как следует из видеокадров с места флешмоба, участниками акции стали сотни молодых людей. Они исполнили танец в том числе перед интерактивной картой России. На экране демонстрируют региональные достопримечательности регионов — туристические объекты, гастрономические особенности и другие.

Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства.

Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». По его словам, идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране.

2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия.