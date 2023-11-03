Путин: рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам текущего года может составить 3%, сообщил в пятницу, 3 ноября, сообщил президент России Владимир Путин.

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают», — заявил российский лидер в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

При этом глава государства подчеркнул, что Москва «не радуемся этому», а лишь констатирует факт. Российский лидер также отметил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство, 43% экономики которого обеспечивается перерабатывающим производством.

Президент также призвал сосредоточиться на внутренней повестке: решать стоящие перед страной задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию и укрепляться внутриполитически.

31 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%. При этом в сентября данный показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении, уточнил он.

13 октября Путин сообщил, что Россия продолжает реализовывать все установленные планы развития. При этом структура российской экономики меняется, в связи с чем страна сама начинает производить многие товары, которые раньше импортировались.

28 сентября глава государства на встрече с новоизбранными губернаторами сообщил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств в России.