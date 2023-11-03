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Путин указал на превращение России из «бензоколонки» в самодостаточную страну

Путин: мы превращаемся из «бензоколонки» в самодостаточную страну
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, составляющим 43% в структуре национальной экономики, о чем заявил в пятницу, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин.

«Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики уже 43% — перерабатывающее производство, когда мы перестаем [быть такими], как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика», — добавил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

По словам президента, Россия таким образом становится самодостаточной страной, что привлекает всё больше желающих пригласить ее к совместной работе по самым разным направлениям деятельности. Поэтому РФ необходимо сосредоточиться на внутренней повестке: решать стоящие перед страной задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию и укрепляться внутриполитически, подчеркнул Путин.

Также в ходе своего выступления президент РФ отметил, что экономика страны в 2023 году вырастет на 2,8–3,0%. Пока что этот сектор функционирует ритмично, следовательно, власти страны не оказываются ни от каких планов ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры по другим направлениям, в том числе по поддержке промышленности и безопасности.

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13 октября Путин сообщил, что Россия продолжает реализовывать все установленные планы развития. При этом структура российской экономики меняется, в связи с чем страна сама начинает производить многие товары, которые раньше импортировались.

Ранее, 28 сентября, глава государства на встрече с новоизбранными губернаторами сообщил, что внешнее давление стало стимулом для роста собственных производств в России. Необходимо продолжать совместно с правительством оказывать поддержку компаниям, готовым занять освободившиеся в стране ниши для производства, подчеркнул российский лидер.

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