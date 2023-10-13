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Путин заявил о реализации Россией всех планов развития

Путин: РФ реализует все планы развития, в том числе социальные
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в Бишкеке.

«В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем всё, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются», — отметил президент.

По его словам, на данный момент ситуация в российской экономике устойчивая, ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам 2023 года — хороший результат. При этом российский лидер подчеркнул, что структура экономики меняется, в связи с чем страна начинает сама производить многое из того, что раньше импортировалось.

«Меняется структура российской экономики, и таких структурных изменений мы давно не наблюдали. В структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% проходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не всё, но многое, уже начинает производиться в РФ», — отметил Путин.

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Ранее, 18 сентября, президент России заявил о завершении этапа восстановления российской экономики, отметив, что страна выдержала беспрецедентное внешнее давление. Он сказал, что ВВП России вышел на уровень 2021 года, и новой целью является формирование условий для дальнейшего стабильного и долгосрочного его развития.

Как отметил в беседе с «Известиями» 22 августа член генсовета «Деловой России» Олег Воробьев, создание нового полюса экономической активности позволило экономике РФ пережить беспрецедентное санкционное давление последних лет. В результате введенные рядом западных стран рестрикционные меры показали свою неэффективность.

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