ХАМАС заявило о готовности на полный компромисс для обмена пленными

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Об этом 3 ноября заявил член политбюро движения Гази Хамад.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. А также мы хотим, чтобы наши пленные сейчас вернулись домой. Поэтому я думаю, что мы готовы сейчас прийти к полному компромиссу, завершить сделку, чтобы принять всех заложников, как военных, так и гражданских лиц», — сказал он телеканалу NBC.

Хамад призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа. При этом, как отмечает телеканал, ранее он заявлял о планах уничтожить еврейское государство и о намерении повторить операцию, произошедшую 7 октября.

2 ноября Госдеп США сообщил, что глава ведомства Энтони Блинкен планирует посетить ряд стран, в том числе Израиль, в период со 2 по 10 ноября. В Тель-Авиве, помимо прочих вопросов, будет обсуждаться освобождение захваченных движением ХАМАС заложников.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 33 ребенка. По его словам, их терроризируют.

В этот же день ХАМАС опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с тремя заложницами, которые обратились к Нетаньяху, призвав политика освободить их.

28 октября Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.