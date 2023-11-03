Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЦАХАЛ допустили расширение операции к югу сектора Газа при необходимости
Экономика
Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год
Мир
Новым главой ВМС США впервые стала женщина
Общество
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и до +7 в Москве в пятницу
Мир
В Египте заявили о гибели 12 человек при обстреле жилого дома в секторе Газа
Мир
СМИ сообщили об организации Блинкеном встречи глав МИД арабских стран-союзников
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м

Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве

0
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида судом присяжных признали виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил телеканал CNN.

Бэнкман-Фрид был признан виновным в краже нескольких миллиардов долларов со счетов клиентов криптобиржи FTX. Он также был признан виновным в мошенничестве с кредиторами дочерней компании FTX, хедж-фонда Alameda Research, который хранил средства клиентов FTX на банковском счете, и отмывании денег.

Уточняется, что ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

При этом, по информации Bloomberg, адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что рассмотрит апелляцию. Судья Льюис Каплан назначил дату вынесения приговора на март.

С сервиса сбор: криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода
Почему ущерб от атак упал в 2,5 раза и какие новые схемы обмана появились

11 ноября 2022 года стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, и руководству биржи так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

После, 21 декабря, Бэнкман-Фрид был доставлен в США с Багамских островов по запросу об экстрадиции.

Между тем 27 декабря минюст США открыл еще одно уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн. Отмечается, что расследование не связано с делом о мошенничестве против Бэнкмана-Фрида.

При этом 4 января 2023 года Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать свою виновность в федеральном суде Нью-Йорка. Адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент не признает вину ни по одному из восьми пунктов обвинения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023