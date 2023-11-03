Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида судом присяжных признали виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания денег и по другим пунктам. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил телеканал CNN.

Бэнкман-Фрид был признан виновным в краже нескольких миллиардов долларов со счетов клиентов криптобиржи FTX. Он также был признан виновным в мошенничестве с кредиторами дочерней компании FTX, хедж-фонда Alameda Research, который хранил средства клиентов FTX на банковском счете, и отмывании денег.

Уточняется, что ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

При этом, по информации Bloomberg, адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что рассмотрит апелляцию. Судья Льюис Каплан назначил дату вынесения приговора на март.

11 ноября 2022 года стало известно, что криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США, а ее гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. Задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, и руководству биржи так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

После, 21 декабря, Бэнкман-Фрид был доставлен в США с Багамских островов по запросу об экстрадиции.

Между тем 27 декабря минюст США открыл еще одно уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн. Отмечается, что расследование не связано с делом о мошенничестве против Бэнкмана-Фрида.

При этом 4 января 2023 года Сэм Бэнкман-Фрид отказался признавать свою виновность в федеральном суде Нью-Йорка. Адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент не признает вину ни по одному из восьми пунктов обвинения.