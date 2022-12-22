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Основатель криптовалютной биржи FTX был экстрадирован в США

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Фото: REUTERS/Royal Bahamas Police Force
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Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был доставлен в США по запросу об экстрадиции. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Fox Business.

Можно сделать вывод: криптомошенники начали использовать банкротство FTX
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Бэнкман-Фрид прибыл 21 декабря в Нью-Йорк около 22:00 по местному времени (6:00 мск). Он был доставлен с Багамов. Бизнесмен сам согласился на выдачу в США после того, как был задержан властями островного государства.

На родине Бэнкману-Фриду грозит обвинение в финансовом мошенничестве. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора. Американская прокуратура начала расследование.

На фоне событий с FTX все криптовалюты заметно просели, а с бирж начали забирать средства. Представитель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США отметил, что падение FTX нанесло огромный ущерб более чем 1 млн пользователей.

20 декабря стало известно, что мошенники стали использовать банкротство FTX для обмана. В Даркнете появились предложения вывести заблокированные активы за значительный процент.

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