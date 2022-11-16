Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX

Комитет по финансовым услугам палаты представителей конгресса США проведет слушания по делу о банкротстве криптовалютной биржи FTX, сообщило 16 ноября агентство Reuters.

«Падение FTX нанесло огромный ущерб более чем 1 млн пользователей, многие из которых были обычными людьми, которые вложили свои с трудом заработанные сбережения в криптовалютную биржу FTX только для того, чтобы увидеть, как всё это исчезает в течение нескольких секунд», — приводит агентство слова представителя комитета.

Отмечается, что слушания по делу о «крахе» FTX планируется назначить на декабрь.

11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США. Основатель и генеральный директор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку, его место временно займет Джон Джей Рэй III.

По данным газеты The New York Times, задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, руководству биржи так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.