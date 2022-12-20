Криптомошенники начали использовать банкротство FTX для обмана

В 2022 году мошенники начали предлагать россиянам помощь в выводе средств, замороженных на иностранных криптовалютных биржах в связи с западными санкциями. Ближе к концу года аналогичные объявления стали поступать и клиентам обанкротившейся биржи FTX, сообщила PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова.

Она уточнила что предложения вывести заблокированные на FTX активы за значительный процент можно найти в даркнете, особенно много их было в первые часы и дни после краха компании.

В этом году крупные площадки, например, Binance, Kraken, Huobi и KuCoin ввели ограничения в отношении криптокошельков россиян, и это привело к появлению новых схем мошенничества, подтвердил директор по аналитике ООО «КоинКит» Станислав Рождественский. По его словам, обращаться за разблокировкой средств нужно только в службу поддержки биржи.

Небезопасно и получать средства с обанкротившихся площадок, добавил эксперт. Он пояснил: если крипта из них попадет в аккаунт, перевод могут пометить как связанный с криминальной деятельностью, и биржа конфискует все средства клиента.

Распространение схемы, когда злоумышленник связывается с жертвой и предлагает помощь в выводе крипты, также подтвердил источник МВД. В целом объем мошенничества с криптой в РФ в 2022 году превысит 6 млрд рублей, хотя в 2021-м составил 4,5 млрд., отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

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Можно сделать вывод: криптомошенники начали использовать банкротство FTX