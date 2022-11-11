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Криптовалютная биржа FTX объявила себя банкротом в США

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Фото: TASS/Zuma
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Криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США, сообщает в официальном аккаунте в Twitter 11 ноября пресс-служба компании FTX Digital Markets, которая выступает оператором биржи FTX.

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Уточняется, что основатель и генеральный директор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку, его место временно займет Джон Джей Рэй III.

Как пишет издание The New York Times, задолженность FTX, в общей сумме, составляет $8 млрд и руководству биржи так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

«Скорость падения FTX ошеломила криптоинсайдеров. <…> FTX считалась одной из самых стабильных и ответственных компаний в свободной, слабо регулируемой криптоиндустрии. Теперь банкротство вызвало у инвесторов и клиентов стремление спасти средства из того, что осталось от FTX», — отмечает газета.

Ранее, 9 ноября, старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям» о том, что текущее падение рынка криптовалют связано с разборками между крупнейшими криптобиржами FTX и Binance.

Ранее, 24 октября, Быков предположил, что судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года.

До этого, 21 сентября, он рассказал «Известиями», что конец этого года может не оправдать надежды на перелом настроений на криптовалютном рынке: биткоин в лучшем случае продолжит колебания в диапазоне $18–25 тыс., при неблагоприятном сценарии — опустится до $12–15 тыс. Также, по его прогнозу, генерируемая блокчейновой сетью Ethereum криптовалюта, эфир, будет расти в соотношении с биткоином.

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