Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Авто
Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Происшествия
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Аналитик спрогнозировал курс биткоина в 2023 году

Аналитик Быков: восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года
0
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян
Выполнят ли биржи предписания и куда выводить цифровые активы

«Ключевым фактором является жесткая кредитно-денежная политика основных центробанков, которые борются с высокими темпами роста продовольственных цен путем повышения ставок и изъятия денег из финансовой системы. Иными словами, стоимость заемных средств для спекуляций растет, в то время как выбор делается в пользу наиболее надежных инструментов, таких как американский госдолг», — сказал эксперт, уточнив, что одновременно с этим сокращаются позиции по рискованным активам вроде криптовалют и акций.

По его мнению, в обозримом будущем нет причины ожидать смены стратегий американской Федеральной резервной системы (ФРС) или Европейского центрального банка, потому что «очень легко проворонить резкий взлет инфляции, тогда как вернуть ее к приемлемым уровням уже крайне сложно». В США и Евросоюзе готовы пожертвовать экономическим ростом в краткосрочной перспективе ради победы над ростом цен и, вероятно, долгое время будут действовать, сохраняя ставки на высоком уровне, добавил аналитик.

«К чему это может привести? Достаточно посмотреть на график биткоина в 2018 году — тогда в ФРС тоже решили повысить ставки и свернуть стимулы. Тогда биткоин рухнул на 70% от пиков (приблизительно $6,5 тыс.), а после продолжительного бокового движения подешевел еще на 50%, до $3,1 тыс. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что перед началом очередного ралли главная криптовалюта подешевеет до $10 тыс.», — заключил Быков.

Ранее, 21 сентября, Быков рассказал «Известиями», что конец 2022 года может не оправдать надежды на перелом настроений на криптовалютном рынке: биткоин в лучшем случае продолжит колебания в диапазоне $18–25 тыс. и при неблагоприятном стечении обстоятельств провалится до $12–15 тыс. В то же время, по его прогнозу, генерируемая блокчейновой сетью Ethereum криптовалюта, эфир, будет расти в соотношении с биткоином.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022