Аналитик спрогнозировал курс биткоина в 2023 году

Судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года, рассказал «Известиям» старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«Ключевым фактором является жесткая кредитно-денежная политика основных центробанков, которые борются с высокими темпами роста продовольственных цен путем повышения ставок и изъятия денег из финансовой системы. Иными словами, стоимость заемных средств для спекуляций растет, в то время как выбор делается в пользу наиболее надежных инструментов, таких как американский госдолг», — сказал эксперт, уточнив, что одновременно с этим сокращаются позиции по рискованным активам вроде криптовалют и акций.

По его мнению, в обозримом будущем нет причины ожидать смены стратегий американской Федеральной резервной системы (ФРС) или Европейского центрального банка, потому что «очень легко проворонить резкий взлет инфляции, тогда как вернуть ее к приемлемым уровням уже крайне сложно». В США и Евросоюзе готовы пожертвовать экономическим ростом в краткосрочной перспективе ради победы над ростом цен и, вероятно, долгое время будут действовать, сохраняя ставки на высоком уровне, добавил аналитик.

«К чему это может привести? Достаточно посмотреть на график биткоина в 2018 году — тогда в ФРС тоже решили повысить ставки и свернуть стимулы. Тогда биткоин рухнул на 70% от пиков (приблизительно $6,5 тыс.), а после продолжительного бокового движения подешевел еще на 50%, до $3,1 тыс. Именно поэтому не стоит удивляться тому, что перед началом очередного ралли главная криптовалюта подешевеет до $10 тыс.», — заключил Быков.

Ранее, 21 сентября, Быков рассказал «Известиями», что конец 2022 года может не оправдать надежды на перелом настроений на криптовалютном рынке: биткоин в лучшем случае продолжит колебания в диапазоне $18–25 тыс. и при неблагоприятном стечении обстоятельств провалится до $12–15 тыс. В то же время, по его прогнозу, генерируемая блокчейновой сетью Ethereum криптовалюта, эфир, будет расти в соотношении с биткоином.