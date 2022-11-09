Эксперт объяснил падение курса криптовалют

Текущее падение рынка криптовалют связано с разборками между крупнейшими криптобиржами FTX и Binance, рассказал «Известиям» 9 ноября старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Как уточнил эксперт, главой FTX является Сэм Бэнкман-Фрид, которого в криптовселенной связывают с большим количеством манипуляций, приведших не только к сильным ценовым движениям, но и краху ряда проектов.

«Ему также принадлежит, пожалуй, самый знаковый фонд в индустрии Alameda, который участвовал в большом количестве первичных размещений монет. Стоит также отметить высокое влияние компаний на блокчейн Solana — конкурента Ethereum и крайне амбициозные планы на всестороннее доминирование на рынке самого Бэнкмана-Фрида, лоббировавшего свои интересы в Вашингтоне», — отметил аналитик.

По словам Быкова, проблемы у FTX начались в ходе «шахматного хода» главы Binance Чанпен Чжао — он опубликовал у себя в Twitter заявление о желании выйти из инвестиций, связанных с биржей, и продаже большого объема токенов площадки (FTT) на рынке под предлогом недобросовестного поведения Бэнкмана-Фрида.

«Предварительно в инфополе появился некое исследование о возможных финансовых проблемах FTX, что оказало дополнительное влияние на инвесторов, кинувшихся сбрасывать криптовалюту биржи и выводить свои средства со счетов», — объяснил эксперт.

Быков уточнил, что как итог за сутки, 8 ноября, токен FTX рухнул с $22 до $4. При этом Чжао вновь вышел на связь в Twitter и рассказал о том, что с ним связались представители FTX с просьбой помочь в текущей ситуации. В результате было объявлено о полном выкупе проблемной криптобиржи.

Выяснилось, что в FTX передавали денежные средства клиентов фонду Alameda, где их использовали для спекуляций, и, когда пользователи массово захотели вывести свои сбережения, оказалось, что обработать заявки попросту невозможно, добавил аналитик.

Кроме того, он уточнил, что в Binance выкупили только биржу FTX, у которой сохраняются требования к Alameda на $8 млрд, а значит, необходимость в их возврате остается.

«Совершенно очевидно, что сейчас эти средства распределены по активам и их сначала надо продать, вследствие чего должны будут пострадать буквально все монеты, так как портфель у Alameda невероятных масштабов. Напомним, что все это происходит во время серьезной общерыночной коррекции, а это только усиливает негативный эффект. Ожидаем, что биткоин вполне может в обозримом будущем подешеветь до $15 тыс.», — заключил Быков.

Накануне биткоин упал в цене до $17,1 тыс.

Ранее, 24 октября, Быков предположил, что судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года.

До этого, 21 сентября, он рассказал «Известиями», что конец этого года может не оправдать надежды на перелом настроений на криптовалютном рынке: биткоин в лучшем случае продолжит колебания в диапазоне $18–25 тыс., при неблагоприятном сценарии — опустится до $12–15 тыс. Также, по его прогнозу, генерируемая блокчейновой сетью Ethereum криптовалюта, эфир, будет расти в соотношении с биткоином.