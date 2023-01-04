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Экс-глава криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде

CNN: основатель криптовалютной биржи FTX в суде не признал вину в мошенничестве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил о своей невиновности в федеральном суде Нью-Йорка. Об этом 3 января сообщил телеканал CNN.

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Адвокат Бэнкмана-Фрида заявил в суде, что его клиент не признает вину ни по одному из восьми пунктов обвинения. Судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября.

Бэнкмана-Фрида обвиняют в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. По информации прокуратуры Нью-Йорка, основатель FTX жертвовал деньги обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.

Как отметил CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до 115 лет.

Ранее, 21 декабря, Бэнкман-Фрид был доставлен в США с Багамских островов по запросу об экстрадиции.

Между тем, 27 декабря минюст США открыл еще одно уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн. Отмечается, что расследование не связано с делом о мошенничестве против Бэнкмана-Фрида.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора.

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