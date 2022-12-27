Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX

Минюст США открыл еще одно уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн. Об этом 27 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что расследование не связано с делом о мошенничестве против основателя и экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Сейчас следователи рассматривают две основные версии: вывод денег мог совершить тот, кто знал о скором банкротстве, или же посторонний хакер, который воспользовался уязвимостью FTX.

Подчеркивается, что властям США удалось заморозить часть похищенных средств, однако это малая часть украденного.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора. Позднее он был доставлен в США по запросу об экстрадиции.

На фоне событий с FTX все криптовалюты заметно просели, а с бирж начали забирать средства. Представитель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США отметил, что падение FTX нанесло огромный ущерб более чем 1 млн пользователей.

20 декабря стало известно, что мошенники стали использовать банкротство FTX для обмана. В даркнете появились предложения вывести заблокированные активы за значительный процент.