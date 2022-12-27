Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры
Мир
Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы
Мир
Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Экономика
Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря
Мир
Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
Общество
В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Мир
Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов

Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минюст США открыл еще одно уголовное дело по криптовалютной бирже FTX. По версии следствия, через несколько часов после объявления о банкротстве площадки с нее было незаконно выведено $370 млн. Об этом 27 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Можно сделать вывод: криптомошенники начали использовать банкротство FTX
Сколько биткоинов и под какими предлогами украли у россиян в 2022 году

Отмечается, что расследование не связано с делом о мошенничестве против основателя и экс-главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Сейчас следователи рассматривают две основные версии: вывод денег мог совершить тот, кто знал о скором банкротстве, или же посторонний хакер, который воспользовался уязвимостью FTX.

Подчеркивается, что властям США удалось заморозить часть похищенных средств, однако это малая часть украденного.

Криптовалютная биржа FTX 11 ноября объявила о своем банкротстве. Тогда же стало известно, что Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста гендиректора. Позднее он был доставлен в США по запросу об экстрадиции.

На фоне событий с FTX все криптовалюты заметно просели, а с бирж начали забирать средства. Представитель комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США отметил, что падение FTX нанесло огромный ущерб более чем 1 млн пользователей.

20 декабря стало известно, что мошенники стали использовать банкротство FTX для обмана. В даркнете появились предложения вывести заблокированные активы за значительный процент.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022