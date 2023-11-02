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СМИ сообщили об аресте следившего за Царёвым жителя Ялты

«РИА Новости»: арестован следивший за Царёвым житель Ялты
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца жителя Ялты. Он был задержан по подозрению в слежке за экс-депутатом Верховной рады Олегом Царёвым. Об этом 2 ноября пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Других подробностей не сообщается.

Царев являлся депутатом Верховной рады четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014 по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик.​​​​​

Покушение на Олега Царева: что известно о нападении на экс-нардепа рады
В политика дважды стреляли, он потерял много крови

Покушение на Царева было совершено в ночь на 27 октября. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в экс-депутата рады стреляли, он потерял много крови. Позднее в тот день стало известно, что в Царёва выстрелили дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» общественный деятель был без сознания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

31 октября ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса координатора покушения. Мужчина признался, что был завербован Службой безопасности Украины в январе 2023 года для подготовки покушения на Царёва. В феврале устроился на работу в санаторий Кирова, чтобы собирать и передавать данные о передвижениях общественного деятеля.

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