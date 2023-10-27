ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царёва

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва. Об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 27 октября.

Уточняется, что покушение на Царёва совершено в ночь на 27 октября в Ялте.

«По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»)», — говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В свою очередь, СК РФ сообщил в Telegram, что глава глава ведомства Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю возбудить по факту покушения уголовное дело, а также установить обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц.

О покушении на Царёва ранее в этот день сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Telegram-канал Царёва сообщил, что в него стреляли дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» Царёв был без сознания, он потерял много крови.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).