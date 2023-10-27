Стали известны подробности покушения на экс-депутата Рады Царёва

Информация о покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, который в настоящее время проживает в Ялте, подтверждается его родными. Известно, что в него дважды выстрелили.

«Около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

На момент прибытия «скорой» Царёв был без сознания, он потерял много крови. Актуальной информации о его состоянии нет.

О покушении на Царёва ранее в этот день, в частности, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).