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Чем известен бывший депутат Верховной рады Олег Царёв — биография

На экс-депутата Верховной рады Олега Царёва совершено покушение
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, поддержавший спецоперацию РФ на востоке Украины, пришел к власти из успешных предпринимателей. Сначала публичная поддержка России стоила ему карьеры, а затем обернулась трагедией. Что известно о политике, чем он прославился в России и на Украине, читайте в материале «Известий».

Биография

Олег Царёв родился 2 июня 1970 года на Украине в городе Днепропетровске в семье преподавательницы местного педагогического института и инженера-конструктора космической отрасли. Еще в школе он увлекся точными науками и спортом, показывал неплохие результаты по классической борьбе. Однако в результате выбрал науку.

В школьные годы будущий политик неоднократно выигрывал олимпиады по физике, химии и программированию. После очередной победы Царёва пригласили в Московский инженерно-физический университет, который он успешно окончил в 1992 году, получив квалификацию инженера-физика.

В одном из своих интервью Царёв рассказывал, что у него была возможность остаться в Москве, но к окончанию учебы страна развалилась, и физики стали никому не нужны. В итоге он принял решение вернуться в Днепропетровск. Там он устроился инженером на одно из местных предприятий. А позднее занялся бизнесом.

Стали известны подробности покушения на экс-депутата Рады Царёва

Первым направлением деятельности стала поставка компьютерной техники. Вскоре после этого Царёв создал свою финансово-страховую фирму. В конце 1990-х он стал руководителем Днепропетровской бумажной фабрики и возглавил местный хлебокомбинат.

Политическая деятельность

Политическая карьера Царёва началась в 2002 году, когда он баллотировался на выборы в Верховную раду. В прошлом он — народный депутат Украины четвертого, пятого, шестого, седьмого созывов и бывший заместитель главы Партии регионов. В украинском парламенте он курировал вопросы прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а также экономической политики.

В мае 2014 года политик выдвинул свою кандидатуру на досрочных выборах президента Украины. Однако вскоре снялся с выборов и призвал их бойкотировать. Тогда свое решение Царёв объяснил тем, что не видит смысла в голосовании, которое проходит на фоне гражданской войны в стране.

С самого начала вооруженного конфликта на востоке Украины Царёв перешел на сторону «Народного ополчения Донбасса». Также он учредил «Союз беженцев Украины» в России для организации финансовой помощи жертвам конфликта. В последние годы политик открыто говорил о необходимости интеграции с Россией и обвинял киевский режим в подготовке терактов на территории РФ.

Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения

Личная жизнь

Олег Царёв женат. Со своей супругой Ларисой он познакомился, когда был начинающим бизнесменом. Она помогала ему с заполнением финансовых документов, а впоследствии стала его незаменимым помощником. В частности, занимала должность помощника директора Днепропетровской бумажной фабрики.

У пары трое детей — сыновья Максим и Игорь 1998 и 2008 года рождения и дочь Ольга 1999 года рождения. Старшая дочь Екатерина умерла в 2021 году в возрасте 17 лет. Причиной смерти девушки назывался коронавирус.

Семья жила в частном доме в селе Старые Кодаки Днепропетровского района. После начала политических гонений Царёв вместе с женой и детьми эмигрировал в Россию.

Покушение на Олега Царёва

27 октября стало известно о нападении на бывшего украинского политика. Покушение произошло накануне вечером возле его дома в Ялте. На момент прибытия «скорой» Царёв был без сознания, он потерял много крови. Изначально сообщалось, что он получил ножевое ранение. Однако по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царёва стреляли.

В разговоре с «Известиями» Рогов охарактеризовал покушение как теракт. По его словам, состояние политика очень тяжелое. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее в Киеве против Олега Царёва было выдвинуто несколько уголовных обвинений за переход на сторону России. Ему неоднократно угрожали. На родине он объявлен в международный розыск. За помощь в задержании политика была объявлена награда в $500 тыс.

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