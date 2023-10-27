Пушилин рассказал о состоянии Царёва после покушения

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом 27 октября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По Олегу Царёву: желаем здоровья, знаем, что в тяжелом состоянии. Работают правоохранители, ждем полноценную информацию», — сказал он журналистам.

О покушении на Царёва ранее в этот день сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Telegram-канал Царёва сообщил, что в него стреляли дважды на территории санатория в Ялте, где он проживал. На момент прибытия «скорой» Царёв был без сознания, он потерял много крови.

Царёв являлся народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов в украинском парламенте. С июля 2014-го по май 2015 года занимал должность спикера парламента Новороссии, состоявшего из представителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР).