Египет работает над эвакуацией 7 тыс. иностранцев из Газы

Египет принимает усилия для эвакуации из сектора Газа около 7 тыс. иностранных граждан из более чем 60 государств. Об этом 2 ноября заявили в МИД Египта.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны говорится, что помощник главы МИДа накануне, 1 ноября, провел встречу с послами и представителями иностранных дипмиссий для обсуждения усилий Египта по началу открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах». Текст заявления публикует египетское издание Al Ahram.

«В ходе встречи он обсудил нынешнюю подготовку со стороны всех заинтересованных египетских органов, направленную на содействие приему и эвакуации иностранных граждан из Газы через «Рафах», число которых составляет около 7 тыс. из более чем 60 стран», — заявили в МИДе.

В этот день также стало известно, что порядка 600 человек смогут выехать из анклава в четверг, 2 ноября, через КПП «Рафах». Соответствующий список опубликовала пограничная служба сектора Газа в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

В списке содержатся имена 596 иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, в том числе 400 граждан США. Кроме того, в нем значатся подданные Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

Ранее, 1 ноября, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия ожидает информации от властей Египта по поводу эвакуации российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что идет активная работа с египетскими властями для того, чтобы вывезти порядка 600 россиян и чуть больше 300 граждан других стран, в основном стран СНГ.

Утром этого же дня КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан.

До этого, 31 октября, возможность эвакуации иностранных граждан из зоны палестино-израильского конфликта через территорию Египта обсуждалась между спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавой МИДа Михаилом Богдановым и послом Египта в Москве Назихом Нагари.

В этот же день спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви также указал на важность безопасной эвакуации россиян из сектора Газа.

16 октября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ приложит максимальные усилия к вывозу граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.