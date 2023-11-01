Адвокат Бугаева отвергла обвинения о сбыте экс-футболистом наркотиков

У бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева не было наркотиков, когда его задержали в Краснодаре, а также он не оказывал сопротивление полицейским. Об этом 1 ноября сообщила его адвокат Екатерина Макличенко.

«Он отрицает тот факт, что при нем было полкило мефедрона. Однозначно, никаких наркотиков при себе у него не было, он отрицает, что у него имелся какой-то умысел на сбыт наркотиков, и он отрицает, что он сопротивлялся сотрудникам правоохранительных органов», — заявила Макличенко «РИА Новости».

Она подчеркнула, что правоохранители забрали у Бугаева некие бумаги. Она отметила, что экс-футболист подписывал всё, что ему давали, и все эти бумаги сейчас «выдаются за правду», хотя сам Бугаев, по словам Макличенко, не знал, что подписывает, потому что был в растерянном состоянии. Она указала на то, что задержали Бугаева ночью, адвоката с ним не было, и он мог подписать что угодно.

Бугаева задержали ранее по подозрению в наркодилерстве. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края отмечала, что он попытался сбежать от полицейских. Тогда в отношении него возбудили административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на семь суток.

Уточнялось, что при задержании в кармане футболиста нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Как отметил источник «Известий», у Бугаева при себе было полкилограмма мефедрона. Сообщалось, что наркотическое вещество экс-футболист забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там.

В отношении Бугаева также возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Бугаев в 2004—2005 годах принимал участие в семи матчах сборной России, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.