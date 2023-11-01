Экс-футболиста сборной РФ Бугаева заподозрили в наркодилерстве

В Краснодаре задержали бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева по подозрению в наркодилерстве. Об этом 1 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

При задержании Бугаев попытался сбежать от полицейских. В его отношении было возбуждено дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

Заседание Прикубанского районного суда состоялось 28 октября. Бывший спортсмен не стал отрицать, что пытался скрыться от правоохранителей. В результате его признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на семь суток.

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Бугаев также принял участие в семи матчах сборной России, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

В июне в Москве задержали бывшего футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова со свертком наркотиков. Спортсмен признался, что внутри находятся метадон и мефедрон. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).