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Бывшего футболиста «Анжи» задержали с наркотиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве задержали бывшего футболиста «Анжи» Шамиля Гасанова со свертком наркотиков. Об этом 7 июня рассказал источник «Известий».

Гасанова остановили 6 июня при переходе Боровского шоссе. При нем обнаружили сверток в синей изоленте. Задержанный признался, что внутри находится метадон с мефедроном.

В отношении Гасанова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Он находится под подпиской о невыезде.

Гасанов выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за клубы «Анжи» и «Енисей». В настоящее время он является игроком узбекистанского «Сурхана».

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Ранее, 2 июня, в Москве задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. При нем был обнаружен сверток с наркотическим веществом массой 0,32 грамма. По словам спортсмена, он хранил вещество для личного употребления.

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