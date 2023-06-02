Чемпиона мира по рукопашному бою задержали с наркотиками в Москве
В Москве задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова, при нем были обнаружены наркотики. Об этом 2 июня сообщает ИА Regnum.
Накануне ночью сотрудники ДПС в Пресненском районе остановили машину такси, в которой ехал спортсмен. Был проведен досмотр и обнаружен сверток с неизвестным веществом.
«Экспертизой было установлено, что вещество является наркотическим, его масса составляет 0,32 г, что является значительным размером. Задержанный пояснил, что хранил при себе вещество без цели сбыта, для личного употребления», — сообщил источник агентства.
Баймасханов был задержан и доставлен в отдел полиции. К нему применена мера пресечения в виде обязательства о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).
29-летний Баймасханов является чемпионом мира по рукопашному бою 2019 и 2021 годов, бронзовым призером турнира 2017 года. Ему присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
Ранее, 30 апреля, в Гоа по подозрению в наркоторговле арестовали серебряного призера Олимпийских игр 1980 года по плаванию Светлану Варганову. Вместе с ней арестовали еще двух человек. У них изъяли запрещенные вещества, а также выручку в разной валюте.