Олимпийского призера Варганову арестовали в Индии за наркоторговлю

Обладательницу серебряной медали Олимпийских игр 1980 года, пловчиху Светлану Варганову арестовали на Гоа за наркоторговлю. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает The Indian Express.

Помимо спортсменки, бюро по контролю за оборотом наркотиков задержало еще одного россиянина — ​бывшего полицейского, имя которого не раскрывается. Операция по поимке преступников продолжалась около двух недель. Всего было арестовано три человека. У них изъяли запрещенные вещества, а также выручку в разной валюте.

Отмечается, что Варганова уже несколько лет проживает в Индии. Она не только занималась продажей наркотиков, но также организовала в своем доме кальянную, в которой клиенты могли употреблять приобретенный «товар». Спортсменка отказалась сотрудничать с правоохранителями.

В конце ноября бывшего защитника ФК «Спартак» Душана Петковича задержали в Амстердаме по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У спортсмена и его подельника обнаружили 115 кг кокаина.

Арест стал частью крупной операции Европола и Евроюста. Всего были задержаны восемь членов преступной группы. Их подозревают в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов. Предполагается, что организация, куда входил известный в прошлом футболист, поставляла кокаин из Южной Америки в Европу.

В марте прошлого года полиция Нидерландов заподозрила нападающего московского ФК «Спартак» Квинси Промеса в причастности к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной группировки. Общая стоимость перехваченной партии наркотиков составила €120 млн.