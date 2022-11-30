Экс-защитника «Спартака» Петковича задержали со 115 кг кокаина в Амстердаме

В Амстердаме задержали бывшего защитника ФК «Спартак» Душана Петковича по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Telegraf во вторник, 29 ноября.

По информации издания, спортсмена и его подельника Дамьяна Рогановича задержали со 115 кг кокаина.

Правоохранительные органы сделали это в рамках крупной операции Европола и Евроюста. Всего были задержаны восемь членов преступной группы. Их подозревают в различных нарушениях закона на территории Бельгии и Нидерландов, передает «Спорт-Экспресс».

По версии следствия, члены организованной преступной группы, куда входил известный в прошлом футболист, поставляли кокаин из Южной Америки в Европу.

Петкович в 2004 году перешел в московский «Спартак», позже выступал за подмосковный «Сатурн». В 2007 году после расторжения контракта с «Сатурном» он завершил футбольную карьеру.

В марте полиция Нидерландов заподозрила нападающего московского ФК «Спартак» Квинси Промеса в причастности к незаконному обороту крупной партии кокаина в составе преступной организации. Общая стоимость перехваченной партии наркотиков составила €120 млн.