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В отношении экс-футболиста Бугаева возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Краснодаре в отношении экс-футболиста сборной РФ Алексея Бугаева правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом 1 ноября сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

Как отмечается, полицейские на улице Калинина заметили подозрительного прохожего. После проверки документов и установления личности, выяснилось, что это 42-летний экс-футболист.

«В кармане его верхней одежды обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — сказано в сообщении.

По результатам экспертизы данного вещества, стало известно, что это производное N-метилэфедрона, уточнили в ведомстве.

Как отметил источник «Известий», у Бугаева при себе было полкилограмма мефедрона.

Предварительно, наркотическое вещество экс-футболист забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там.

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Ранее в этот день сообщалось, что при задержании Бугаев попытался сбежать от полицейских. В его отношении было возбуждено административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Прикубанский районный суд назначил ему арест на семь суток.

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Также он участвовал в семи матчах сборной России, а затем объявил о завершении спортивной карьеры.

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