Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин 29 октября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о провалах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой.

«На фронте никаких там продвижений, позитива тоже нет. Да уже и никакого контрнаступления нет. <…> Мы с вами имеем ситуацию фактически тупика, а 4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать», — сказал он в своем блоге на YouTube, комментируя выступление Зеленского в эфире всеукраинского телемарафона.

Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о всесторонней поддержке со стороны Запада. Он напомнил, что Венгрия и Словакия уже выступают против дальнейшей военной помощи ВСУ.

Соскин назвал положение Украины «нехорошим». При этом в выступлении Зеленского вообще всё хорошо, подчеркнул он. В связи с этим он задался вопросом, что же хорошего у украинского президента.

Также Соскин указал, что в настоящее время на передовой ВСУ находятся в тяжелейшем состоянии, пытаясь удержать оборону. В результате они несут колоссальные потери в живой силе и технике, добавил он.

Ранее в этот день бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов.

Украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос сказал, что Зеленский не обеспечил оборону, в том числе на купянском направлении, и не смог создать эффективное военное производство.

23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за последние две–три недели украинская армия понесла многотысячные потери. В Госдуме депутат Швыткин объяснил эти потери ВСУ активной обороной России. Он отметил, что российские подразделения очень успешно используют активную оборону как переламывание противника и уничтожение крупных сил, используя пути маневрирования.

15 октября президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. 18 октября он добавил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно.

До этого, 5 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».