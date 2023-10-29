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Генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале обороны под Купянском

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону под Купянском
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Фото: REUTERS/POOL
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Президент Украины Владимир Зеленский не обеспечил оборону, в том числе на купянском направлении, и не смог создать эффективное военное производство. Об этом 29 октября заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

«Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артемовском (укр. название Бахмут. — Ред.), когда город не был готов к обороне», — сказал он в эфире YouTube-канала Newsroom.

Кривонос также задался вопросом о том, что мешало ВСУ провести те же работы на купянском направлении. Из-за этого, по его словам, ситуация на фронте в этом районе может ухудшиться для украинских войск.

Он обратил внимание на то, что политика нынешних властей Украины привела к замедлению темпов военного производства, в то время как РФ нарастила его объемы, несмотря на санкции. По его словам, Киев не продвинулся в этом деле даже благодаря западной помощи.

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Еще 15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что войска РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а также поблагодарил российских военнослужащих за их мужество и героизм. 18 октября он добавил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно.

В свою очередь бывший американский дипломат Час Фриман тогда же заявил, что украинские силы уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск. Тем временем Россия находится в разгаре подготовки наступления.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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