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В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последнее время

Гагин: ВСУ понесли многотысячные потери за последние 2-3 недели
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За последние две-три недели украинская армия понесла многотысячные потери, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава. Эта цифра измеряется тысячами», — цитирует его «РИА Новости».

Гагин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни единиц техники. Запасы вооружения, поставленного другими странами, начинают заканчиваться.

«И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем», — продолжил он.

По словам советника главы ДНР, Киев беспокоится и ищет способы привлечь внимание президента США Джо Байдена, а также других глав стран НАТО, чтобы продолжать получение вооружений и денег на войну, уточняет «Газета.Ru».

До этого, 21 октября, Гагин рассказал, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта. Отдельно он выделил купянское и артемовское направления, где наблюдается серьезный успех.

Ранее, 19 октября, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу и Харьков, если Запад не пойдет на переговоры по Украине.

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13 октября журнал The Spectator рассказал, что российские силы наступают по всей линии фронта. Издание отметило, что украинские боевики потеряли несколько позиций при тяжелых потерях. Также они назвали сложившуюся ситуацию «адом».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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