Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии заявили об условиях вступления Украины в ЕС
Мир
В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Мир
В Швеции указали на опасность для страны из-за отказа от наличных
Мир
В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена
Общество
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км
Мир
Египет может открыть проход на свою территорию беженцам из сектора Газа
Мир
Politico узнала о планах Азербайджана вторгнуться в Армению
Мир
У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора
Мир
Боевики ВСУ указали на зависимость поддержки Украины от выборов в США
Мир
Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке
Общество
Синоптики пообещали москвичам дожди и грозы 14 октября
Мир
Силы ПВО Израиля перехватили неопознанные цели над Хайфой
Мир
Байдена заподозрили в осведомленности об угрозе эскалации конфликта в Израиле
Мир
Нетаньяху назвал действия Израиля в Газе лишь началом ответа страны
Сюжет:

В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта

The Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы наступают по всей линии фронта. Как заявила 13 октября обозреватель The Spectator Светлана Моренец, украинские боевики опасаются прорыва.

«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений», — говорится в материале.

Моренец отметила, что украинские боевики потеряли несколько позиций, они назвали сложившуюся ситуацию «адом».

Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Освобождение этого города снизит интенсивность обстрелов Донецка

Накануне обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также 12 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у украинских боевиков заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023