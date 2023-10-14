В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта
Российские силы наступают по всей линии фронта. Как заявила 13 октября обозреватель The Spectator Светлана Моренец, украинские боевики опасаются прорыва.
«Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений», — говорится в материале.
Моренец отметила, что украинские боевики потеряли несколько позиций, они назвали сложившуюся ситуацию «адом».
Накануне обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.
Также 12 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у украинских боевиков заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.
8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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