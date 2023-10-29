В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий

Руководство Израиля перешло красные линии, а это в свою очередь может заставить каждого принять ответные меры. Такое заявление 29 октября сделала пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Преступления сионистского режима (израильской армии. — Ред.) перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Кроме того, в пресс-службе снова добавили, что власти США призывают иранскую сторону отказаться от действий, которые, по их мнению, приводят к эскалации палестино-израильского конфликта. При этом Вашингтон «продолжает оказывать широкую поддержку Израилю».

Накануне, 28 октября, президент Исламской Республики Эбрахим Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Однако он заверил, что Иран не причастен к произошедшему 7 октября нападению группировки ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало эскалацию конфликта.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает до 90% военного бюджета палестинского движения ХАМАС. Однако, по его словам, у него нет информации о том, что Иран мог иметь прямое отношение к планированию атаки ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября.

Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Накануне, 27 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.