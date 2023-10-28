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Нетаньяху заявил об обеспечении Ираном 90% военного бюджета ХАМАС

Нетаньяху: Иран обеспечивает до 90% военного бюджета ХАМАС
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Фото: REUTERS/ABIR SULTAN POOL
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Иран обеспечивает до 90% военного бюджета палестинского движения ХАМАС. Об этом 28 октября заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве с участием министра обороны страны Йоава Галанта и экс-главы оборонного ведомства и генерал-лейтенантом запаса армии Бени Ганца.

«Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, 90% военного бюджета ХАМАС идет из Ирана. Он финансирует, он организует, он возглавляет [деятельность движения]», — сообщил Нетаньяху. Трансляция совместной пресс-конференции велась на YouTube-канале премьер-министра Израиля.

По его словам, у него нет информации о том, что Иран мог иметь прямое отношение к планированию атаки ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября.

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Ранее, 26 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США «огнем», если Израиль продолжит боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. По его словам, Тегеран предостерегает Вашингтон от неограниченной финансовой и военной поддержки Иерусалима, которая «привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев».

В тот день стало известно о о планах Вооруженных сил (ВС) Ирана провести масштабные учения с использованием всех видов техники. Уточнялось, что они могут быть связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

24 октября The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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