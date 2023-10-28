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В Иране отвергли предостережения США от конфронтации с Израилем

Раиси: Иран не будет следовать предостережениям США от конфронтации с Израилем
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов Америки по поводу вмешательства в войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом 28 октября заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в конфликт между Израилем и ХАМАС], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию (Израилю. — Ред.). В такой ситуации мы считаем это требование недействительным», — сказал лидер Ирана Раиси.

По его мнению, поддержка Соединенных Штатов своих союзников на Ближнем Востоке не повлияет на готовность группировок Палестины к конфронтации с израильской стороной. Раиси отметил, что расчеты Белого дома в ближневосточном регионе абсолютно неверны, поэтому власти США «не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке».

Кроме того, он заверил, что Иран не причастен к произошедшему 7 октября нападению группировки ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало эскалацию конфликта.

«Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всем регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана», — также сказал в интервью господин Раиси.

«Мы видим попытки спровоцировать дальнейшую эскалацию»
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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает до 90% военного бюджета палестинского движения ХАМАС. Однако, по его словам, у него нет информации о том, что Иран мог иметь прямое отношение к планированию атаки ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября.

Накануне, 27 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Как отметил министр, Вашингтону следует решить, хочет ли он обострения войны.

В этот же день Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. В результате ударов 26 октября по объектам, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), которые носили оборонительный для американской стороны характер, жертв нет.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, КСИР, были предупреждающим сигналом для Тегерана. Вашингтон считает Иран ответственным за ряд атак на американские войска в Сирии и Ираке.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что военная американская база на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу. 10 снарядов попали в военную базу США. Отмечается, что ракетные удары были нанесены после двух авиаударов американской авиации по району Мазраа на востоке Сирии.

26 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США огнем, если Израиль продолжит боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. По его словам, Тегеран предостерегает Вашингтон от неограниченной финансовой и военной поддержки Иерусалима, которая «привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев».

В тот же день стало известно о планах Вооруженных сил Ирана провести масштабные учения с использованием всех видов техники. Уточнялось, что они могут быть связаны с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

24 октября The New York Times со ссылкой на американского полковника Томаса Арнольда написала, что проведение Израилем наземной операции в Газе приведет к самым ожесточенным уличным боям со времен Второй мировой войны. Операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы». Также она может привести к распространению войны на Ливан и Иран.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа погибло более 7,7 тыс. человек, пострадало свыше 19,7 тыс. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, жертвами стали 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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