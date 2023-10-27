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Иран пригрозил США ответом в случае продолжения атак Израиля на Газу

МИД Ирана: США «не спасутся от огня» в случае продолжения атак Израиля на Газу
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 26 октября пригрозил США «огнем», если Израиль продолжит боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

«Мы не приветствуем расширение военных действий в регионе», — сказал он в ходе своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

Как отметил министр, США не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю в противостоянии с ХАМАС, но и «управляют этой войной».

По его словам, Иран предостерегает США от неограниченной финансовой и военной поддержки Израиля, которая «привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев».

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Накануне американский президент Джо Байден предупредил, что Ирану следует быть готовым к ответной реакции США в случае продолжения атак на американских военнослужащих, которые находятся на Ближнем Востоке.

24 октября госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, однако в случае нападения на своих граждан в зоне палестино-израильского конфликта обязательно ответят. 22 октября Блинкен также заявлял о готовности США отреагировать в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок.

Между тем, 23 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что США дважды просили Иран не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. Они подчеркивали, что не заинтересованы в распространении боевых действий за пределы зоны конфликта, и просили Иран проявлять сдержанность, отметил министр.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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