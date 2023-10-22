Блинкен заявил о готовности США отреагировать в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке

США обеспокоены из-за вероятности обострения ситуации на Ближнем Востоке со стороны проиранских группировок и готовы отреагировать, если это потребуется. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен в программе «Лицом к нации» телекомпании CBS News.

«Мы обеспокоены возможностью эскалации проиранскими группировками атак против наших госслужащих, наших граждан. Мы принимаем все меры, чтобы убедиться, что сможем защитить их и, если потребуется, решительно отреагировать», — ответил он на вопрос об эвакуации госслужащих из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, госсекретарь объяснил, что на данный момент США пытается помочь американцам и гражданским лицам других национальностей покинуть сектор Газа.

Он указал, что один из самых опытных американских дипломатов Дэвид Саттерфилд сотрудничает с правительствами Израиля и Египта, чтобы убедиться, что страна готова к вывозу людей, если ХАМАС разрешит это сделать.

«Крайне важно, чтобы каждый заложник, каждый заложник независимо от национальности, был освобожден немедленно и без каких-либо условий», — прокомментировал Блинкен.

18 октября президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ним призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с ХАМАС. После их переговоров президент США отметил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

Позднее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений Байдена. По его словам, американский лидер заверил Нетаньяху, что он может задействовать американскую авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.