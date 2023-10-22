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Экс-советник Пентагона предупредил о риске Армагеддона из-за решений США по Израилю

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Orit Ben-Ezzer
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Обострение палестино-израильского конфликта может обернуться Армагеддоном из-за принятых решений президента США Джо Байдена. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Избежать Армагеддона на данном этапе будет очень сложно. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что, если [ливанская шиитская организация] «Хезболла» нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля», — написал он в соцсети X.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор отметил также, что против Израиля могут ополчиться не только палестинское движение ХАМАС и «Хезболла» — в случае расширения конфликта могут подключиться Иран, Турция, Пакистан. По мнению экс-советника Пентагона, даже авиации, которую могли бы использовать США в этом случае, будет недостаточно. Кроме того, по его словам, на данный момент в регионе недостаточно морских пехотинцев.

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Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею систем противоракетной обороны THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также он добавил, что перенаправил движение авианосной ударной группы военно-морских сил (ВМС) США авианосца Dwight Eisenhower в дополнение к группе авианосца Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря.

Ранее, 18 октября, американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с Байденом призвал страны мира объединиться вокруг Израиля в борьбе с палестинским движением ХАМАС. После их переговоров президент США заявил, что Вашингтон будет поддерживать Иерусалим «сегодня, завтра и всегда».

До этого, 17 октября, сообщалось, что США направляют более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев к берегам Израиля. Накануне телеканал Fox News сообщил, что Ллойд Остин отдал приказ войскам быть готовыми в случае необходимости выдвинуться на территорию Ближнего Востока. При этом отмечалось, что армия США не будет принимать участие в военных действиях.

13 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США начали подготовку 26-го экспедиционного корпуса морской пехоты к возможному развертыванию в близком к Израилю районе для усиления позиции американских войск там.

Вместе с тем 13 октября сообщалось, что Вашингтон передал Иерусалиму второй самолет с грузом вооружений. 11 октября стало известно о доставке первой партии военной помощи из США. До этого, 10 октября, первый американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря. На следующий день туда же был переброшен второй.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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