Политолог указал на убежденность Израиля в способности уничтожить ХАМАС

Политолог Андрей Кошкин 28 октября в беседе с «Известиями» указал на убежденность Израиля в том, что только наземная операция в секторе Газа полностью уничтожит палестинское движение ХАМАС.

Как отметил эксперт, США отговаривают Израиль от проведения наземной операции в Газе, советуя наносить по анклаву точечные удары и проводить рейды отрядами специального назначения.

«Даже для этого прилетел генерал (корпуса морской пехоты США Джеймс. — Ред.) Глинн. Он занимался как раз зачисткой Фаллуджи в Ираке (в 2004 году. — Ред.) и должен передавать свой опыт. Но в каком виде будет эта операция, постоянно идут дискуссии и в самом Израиле. И, судя по всему, во взаимодействии с Вашингтоном израильская сторона выясняет формы проведения этой операции», — сказал Кошкин.

По словам политолога, в настоящий момент проводится расширение специальных рейдов с использованием бронетанковой техники. Как утверждает израильская сторона, это не является сухопутной широкомасштабной операцией.

Как подчеркнул Кошкин, если Израиль решит начать наземную операцию в Газе, это приведет к большому количеству жертв среди военных и мирного населения с обеих сторон. Однако, по его мнению, Израиль готов на многое для полного уничтожения ХАМАС.

«Армия обороны Израиля идет на это, потому что решение связано с тем, чтобы уничтожить ХАМАС, как они планируют, полностью. Для этого, конечно, нужно проведение боевых действий уже непосредственно сухопутными силами на территории сектора Газа», — заявил Кошкин.

При этом Запад полностью поддерживает Израиль в конфликте и не реагирует на гибель мирного населения в Газе, добавил эксперт.

Ранее в этот день военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» назвал безумием военную операцию Израиля в секторе Газа. По его словам, палестино-израильский конфликт будет носить затяжной характер. Завершить его получится только созданием полноценного палестинского государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских стран провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить атаки Израиля в секторе Газа.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

При этом представитель израильской армии подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Как сообщил «Известиям» директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов, существуют сомнения в том, что Израиль перешел к полноценной наземной операции в секторе Газа. По его мнению, на этой операции завязана целая комбинация событий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.