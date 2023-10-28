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МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 32

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 32, еще 14 шахтеров ищут спасатели. Об этом 28 октября сообщило МЧС Казахстана.

«На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются», — говорится в сводке о ходе ликвидации аварии на сайте ведомства.

В данный момент аварийно-спасательными службами ведется подъем обнаруженных тел, контроль газовой обстановки и отбор проб. В отдельных точках зафиксировано превышение допустимых концентраций окиси углерода, добавили в министерстве.

В то же время владеющая шахтой компания «Арселормиттал Темиртау» сообщила о приостановке на сутки работы шахт своего угольного департамента для проверки газовой защиты.

Авария произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве. Часом ранее в МЧС республики сообщали о 28 погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП. Помимо этого он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», а также оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

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