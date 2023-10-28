Число погибших в аварии на шахте в Караганде увеличилось до 16
Число погибших в результате аварии на шахте им. Костенко в Караганде увеличилось до 16. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.
«Информация по ситуации на шахте Костенко на 10:00 (07:00 мск. — Ред.). На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров», — говорится в сообщении компании.
Ранее, 28 октября, аким Ермаганбет Булекпаев сообщил, что из-за аварии на шахте 11 человек погибли, еще 18 госпитализированы. Под его руководством был создан оперативный штаб. На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, оказывающие помощь родственникам погибших и пострадавших.
На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.